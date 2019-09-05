/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В ожидании «постоянного вызова»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В ожидании «постоянного вызова»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36636
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти забытая тема колонизации советского прошлого Казахстана, активно культивируемая в 90-х годах, вновь возбудила умы отечественных интеллектуалов. На этот раз сторонники идеи, используя те же аргументы, пытаются заглушить у соотечественников тоску по советскому образу жизни. Насколько это продуктивно? Попробуем разобраться на примере одной публикации.
Читать статью

§ таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 965
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.09.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я от своих убеждений не откзываюсь) Россияне это Россияне, Казахстанцы это Казахстанцы)



Увильнули,Отто?
Напомню, речь шла о ВОВ:abaika95:Немцы кто проживал всю жизнь на той территории не люди, так проигравшие а Россиянам все можно потому что они победители) занавес.."
На что Вам ответили:"...не "россияне", а советские люди - победители, среди которых, не сомневаюсь, были и Ваши предки."
Так что бросьте, Вольфганг, "витийствовать лукаво", иначе Ваши посты превратятся в мусор, захламляющий форум
Профайл

§ Гога
Re: В ожидании «постоянного вызова»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.09.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я когда пацаном был , ездили в деревню под Тулу - и что меня очень сильно поразило - соломенные крыши !! Тогда как у нас все под жестью или шифером были .Как -то вот так .
Профайл

§ Ваш земляк
В ожидании «постоянного вызова»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2592
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.09.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Я тоже был в шоке,когда по переезду в Россию увидел в деревне соломенную крышу.А ещё низенькие и корявые домикиЕщё удивлялся,как в них можно жить - в Казахстане сараи и то лучше выглядели.
Профайл

§ Ваш земляк
В ожидании «постоянного вызова»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2592
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.09.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты понимаешь, в России этот вопрос не возникает - кто,кому и сколько должен. Это только в бывших республиках рефлексируют.И если разбираться беспристрастно - кто-нибудь из бывших республик разве проиграл от того,что вошёл в состав СССР?Наоборот, только выиграли.Кто-то впервые получил государственность,где-то произошёл рост промышленности в несколько раз и тому подобное. Как кто-то сказал:"Везде,куда приходили русские колонизаторы,они строили заводы,фабрики,железные дороги,школы,больницы,театры и детские сады!"Какие-то неправильные колонизаторы!И вот что ещё хочу рассказать.Я сейчас живу в Самаре,в таком районе,где очень много приезжих из Средней Азии.И услышал случайно такой разговор на улице.Шла бабушка с внучкой и внучка спросила у бабушки,что это за люди.А рядом проходили женщины в национальной узбекской или таджикской одежде.Так бабушка ответила,что вот эти люди выгнали всех русских из своих стран, а когда им стало без русских плохо,то они сами в Россию понаехали.Вот как-то так.Не хотелось бы,чтобы и про казахов такое говорили.
Профайл

§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так бабушка ответила,что вот эти люди выгнали всех русских из своих стран, а когда им стало без русских плохо,то они сами в Россию понаехали.


Про программу переселения от 5 до 10 миллионов русскоязычных граждан до 2024 года бабушка видать не слыхала. У вас отмечается нехватка людей, да из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран будут приезжать граждане. В Кыргызстане РФ школу добротную построила на русском языке обучения, в Узбекистан учебники предоставляют на безвозмездной основе и.т.д. Ранее отмечали, что в период СССР РСФСР многих дотировала. Так после распада СССР должны были свою экономику поднять, нищету победить, нахлебников-же не было. А теперь посмотрим ВВП на душу населения стран мира 2018, на первом месте Люксембург 110 864.07 долларов, на втором Швейцария - 80 113.9, на третьем Норвегия-73775.53. Россия на 73 месте-9274,27. Казахстан на 77 месте-8111,85. При этом Эстония, Латвия и Литва впереди нас у всех более 16 000 долларов.
Профайл

§ Kairat stayer
В ожидании «постоянного вызова»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.09.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
в России этот вопрос не возникает - кто,кому и сколько должен. Это только в бывших республиках рефлексируют.


Отмечаете, что не возникают вопросы кто, кому и сколько должен, возможно лучше было-бы, когда они возникали. Ранее здесь на форуме отмечали, что десятки миллиардов долларов долги списаны иностранным государствам, не лишние-же финансовые средства, можно было заводы и фабрики у себя построить. Вчера Финанс.ру и другие СМИ отмечали, что Индия предоставит России кредит $1 млрд для развития Дальнего Востока и начнет вывозить сибирский лес.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 1
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх