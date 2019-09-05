Цитата: abaika95:

А я от своих убеждений не откзываюсь) Россияне это Россияне, Казахстанцы это Казахстанцы)





Увильнули,Отто?

Напомню, речь шла о ВОВ:abaika95:Немцы кто проживал всю жизнь на той территории не люди, так проигравшие а Россиянам все можно потому что они победители) занавес.."

На что Вам ответили:"...не "россияне", а советские люди - победители, среди которых, не сомневаюсь, были и Ваши предки."

Так что бросьте, Вольфганг, "витийствовать лукаво", иначе Ваши посты превратятся в мусор, захламляющий форум