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§ NG.kz
В ожидании «постоянного вызова»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти забытая тема колонизации советского прошлого Казахстана, активно культивируемая в 90-х годах, вновь возбудила умы отечественных интеллектуалов. На этот раз сторонники идеи, используя те же аргументы, пытаются заглушить у соотечественников тоску по советскому образу жизни. Насколько это продуктивно? Попробуем разобраться на примере одной публикации.
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* таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 965
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.09.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я от своих убеждений не откзываюсь) Россияне это Россияне, Казахстанцы это Казахстанцы)



Увильнули,Отто?
Напомню, речь шла о ВОВ:abaika95:Немцы кто проживал всю жизнь на той территории не люди, так проигравшие а Россиянам все можно потому что они победители) занавес.."
На что Вам ответили:"...не "россияне", а советские люди - победители, среди которых, не сомневаюсь, были и Ваши предки."
Так что бросьте, Вольфганг, "витийствовать лукаво", иначе Ваши посты превратятся в мусор, захламляющий форум
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§ Гога
Re: В ожидании «постоянного вызова»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.09.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я когда пацаном был , ездили в деревню под Тулу - и что меня очень сильно поразило - соломенные крыши !! Тогда как у нас все под жестью или шифером были .Как -то вот так .
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