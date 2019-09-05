Butch Re: Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 112

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:58 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36022#815758 А люди зачастую могут подумать, Источник:

И вот тут бы остановиться. Потому как именно здесь - "черная кошка", а не в той "темной комнате", в которой её ищут.

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36022#815758 помогут открытость и доступ населения к информации. Источник:

Тут с ходу столько примеров сомнительности данного предположения возникает что глаза разбегаются...форма земли, эволюция, ГМО, кислородные коктейли, БАДы, гомеопатия, маги-экстрасенсы-колдуны-шаманы, алкоголь-табакокурение-наркомания, наконец самое близкое к теме - основы экономики. Обо всём этом информации масса, и большей степени открытости найти сложно. Более того огромная часть необходимой информации по вышеперечисленным темам вообще даётся в рамках школьной программы, но тем не менее у каждой есть последователи и немало.