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§ NG.kz
Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения политологов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские политологи назвали причины возникших в обществе антикитайских настроений, оценили, насколько они оправданны, а также рассказали о способе исправить ситуацию.
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§ abaika95
Re: Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения...
abaika95


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Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут недавно один депутат про деятельность иностранных спецслужб рассказывал, так вот конкретный пример) на ровном месте собирается толпа с какими то надуманными лозунгами) какие 55 заводов?) где про них информация? Где факты?) кто про них говорил и где? я понимаю когда выходят многодетные после пожара в Астане, понимаю когда из-за поста в инстаграм девушки с арабом, собирается возмущенный народ, там есть причина) а тут? чистое водомутство, при чем Токаев должен ехать с официальным визитом в Пекин 10 сентября)
Совпадение? -не думаю)
Как говорится "Англичанка гадит")
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§ Butch
Re: Откуда в Казахстане антикитайские настроения. Мнения...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.09.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А люди зачастую могут подумать, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36022#815758

И вот тут бы остановиться. Потому как именно здесь - "черная кошка", а не в той "темной комнате", в которой её ищут.
Цитата:
помогут открытость и доступ населения к информации. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36022#815758

Тут с ходу столько примеров сомнительности данного предположения возникает что глаза разбегаются...форма земли, эволюция, ГМО, кислородные коктейли, БАДы, гомеопатия, маги-экстрасенсы-колдуны-шаманы, алкоголь-табакокурение-наркомания, наконец самое близкое к теме - основы экономики. Обо всём этом информации масса, и большей степени открытости найти сложно. Более того огромная часть необходимой информации по вышеперечисленным темам вообще даётся в рамках школьной программы, но тем не менее у каждой есть последователи и немало.
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