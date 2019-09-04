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≡ Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реконструкцию аэропорта в Костанае, на которую выделено 4,4 млрд тенге, Архимед Мухамбетов назвал в числе проектов, которые реализуются в регионе по пятому направлению Послания президента РК народу.
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§ abaika95
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вчера жители и гости города могли насладиться световым шоу на одном из участков пр. Абая. Одинокие фонари своим миганием задавали базовый ритм, остальные попеременным миганием //

Ну уж прям так сразу либретто "Разгильдяйство" включилось)) мне кажется это просто был мюзикл-"Много чего наделано и не успеваем после дождя ремонтировать")
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§ alex_60
Re: Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4860
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.09.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по идее открытие полосы должно быть праздником.
сначала садятся кукурузники, потом ан-24, парашютисты,
аэробусы, боинги, в конце су-57.
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§ drakon
Re: Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17264
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
аэробусы,

А 380 тоже будет садиться?... :lol:
Фотку сделай, на свой смартфон,
и выставь... :lol:
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§ alex_60
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4860
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.09.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на свой смартфон,


у меня nokia x1-01
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§ drakon
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17264
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у меня nokia x1-01

На ней фотокамера есть?... :-o :-o
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§ alex_60
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4860
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.09.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На ней фотокамера есть?.


нету.
две симкарты,
батареи на три недели хватает.
семь лет ей, на асфальт падает,только крышки отлетают.
работает.
тогда четыре штуки покупали , с/д/ж/я,
у всех живые.
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§ Маркс
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.09.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну уж прям так сразу либретто "Разгильдяйство" включилось)) мне кажется это просто был мюзикл-"Много чего наделано и не успеваем после дождя ремонтировать")

Так капремонт улицы был буквально вчера. Что это за ремонты после капремонта? Этот мюзикл, скорее всего, назывался "Косяки халтурщиков или нашествие криворучек".
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