Маркс Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября #21





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Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата: abaika95:

Ну уж прям так сразу либретто "Разгильдяйство" включилось)) мне кажется это просто был мюзикл-"Много чего наделано и не успеваем после дождя ремонтировать")

Так капремонт улицы был буквально вчера. Что это за ремонты после капремонта? Этот мюзикл, скорее всего, назывался "Косяки халтурщиков или нашествие криворучек".