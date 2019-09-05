Цитата: об установлении в СССР иерархии республик, народов, в рамках которой ядерный полигон можно было построить только в Казахстане, но никак не в Подмосковье.

Не только в Казахстане, например полигон Капустин Яр построен в России:

"По открытым данным, начиная с 1950-х на полигоне Капустин Яр проведено как минимум 11 ядерных взрывов[4] (на высоте от 300 м до 5,5 км), суммарная мощность которых составляет примерно 65 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму."



Цитата: Другие смотрят на колониализм более широко, имея в виду, что в глубине он порожден разностью развития регионов мира. Поэтому в разной форме колониализм существует не одно столетие и сегодня лишь мимикрирует.

Технологии грабежа очень сильно изменились за последнее время и сегодня всем только кажется, что они такие независимые, сбросившие с себя иго колонизаторов. Теперь все гораздо тоньше, жестче и незаметнее. А тем, кто считает себя свободным, достаточно сбегать к колониальной доске объявлений с курсом валют, чтобы узнать, сколько времени нужно дополнительно отработать на плантатора, чтобы обеспечить себе уровень жизни вчерашнего дня.