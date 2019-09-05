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§ NG.kz
В ожидании «постоянного вызова»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти забытая тема колонизации советского прошлого Казахстана, активно культивируемая в 90-х годах, вновь возбудила умы отечественных интеллектуалов. На этот раз сторонники идеи, используя те же аргументы, пытаются заглушить у соотечественников тоску по советскому образу жизни. Насколько это продуктивно? Попробуем разобраться на примере одной публикации.
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§ abaika95
Re: В ожидании «постоянного вызова»
abaika95


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Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему в НГ уже была статья про этого политолога Кадыржанова нет?) или об другом его интервью тут тоже что-то было, кароче неважно) скучное на скучном) всерьез писать статью на бредовое интервью такой же бред) хотя сколько людей столько и мнений)

Понравилось одно про:
// Теперь о «старшем брате», «дурацких фразах типа «мы вам строили заводы» и восприятии СССР «не как интеграционного проекта, а именно как русского проекта»//

Действительно фраза про "мы вам тут все построили"-дурацкая) строили же все вместе интернационально так сказать)
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* таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 965
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Дурацкие фразы типа «мы вам строили заводы» - это чистой воды мимикрия, потому что любая метрополия создает производства в колониях, старается развить в них инфраструктуру. Но строит она это для себя, для нужд центра и исходя из целесообразности центра."

Этот Дастан Кадыржанов или сознательно лжёт, или глубоко невежествен.
А то бы знал, за что сместили председателя Совнаркома Рыкова, который возражал против значительно более быстрого роста бюджетов остальных национальных республик по сравнению с ростом бюджета РСФСР (за чей счёт был банкет?), и заявлял, что считает недопустимым, что все остальные народы «живут за счёт русского мужика» («один с сошкой, а семеро с ложкой») Его выступление было расценено как проявление «великодержавности».
Это была осознанная политика большевиков, считавших, что необходимо унизить русский народ, чтобы за счет его ненавистной «великодержавности» возвысить другие.
Рыков и политику царской Россиии характеризовал так: «…Колониальная политика, например, Великобритании, заключается в развитии метрополии за счёт колоний, а у нас — колоний за счёт метрополии»
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* таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


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Сообщений: 965
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.09.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Действительно фраза про "мы вам тут все построили"-дурацкая) строили же все вместе интернационально так сказать)



Строили, действительно, все вместе. Но на какие шиши? Или на чьи? Инфраструктура, культура, здравоохранение, просвещение и проч. Кто субсидировал всё, что развивало республику? Или Вы считаете, что коренные в одночасье разбогатели? А эвакуированные в годы войны 150 крупных заводов и фабрик, большинство из которых остались с Казахстане, не усилили его, не обогатили республику?
Но даже в 1989 г. ВВП Казахстана - 10 тыс.$ в год на человека, а потребление -17,5 тыс. % !
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§ abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
abaika95


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Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять двадцать пять) Таноми вы мне теперь напоминаете этого Кадыржанова) только он с одного бока вы с другого про одно и тоже) в советьскьом союзе небыло твое, мое) все было общее ) и строили на народные средства на шишы пролетариата) Русский пролетариат помогал Казахскому) и вас бы в 30-ых за такие речи про // Кто субсидировал всё, что развивало республику// могли и за шовинизм привлечь) раньше партия долго не разбиралась)

А вот это // эвакуированные в годы войны 150 крупных заводов и фабрик, большинство из которых остались с Казахстане, не усилили его, не обогатили республику?//

Вообще не в какие ворота) как будто Казахстан умолял перевезите нам заводы) и при том, сколько раз можно повторять ,общее государство было, небыло там наше, ваше) или КазСср надо было после войны все заводы обратно отдать?) и при том кому?) государство само себе?) тут как раз и возникает общая проблема Крыма...
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§ Ваш земляк
Re: В ожидании «постоянного вызова»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

При желании,если оно,конечно,возникнет,можешь найти информацию,сколько продукта производилось в республиках СССР и каков был уровень потребления,как уже упоминала уважаемая Таноми.Так вот,самый большой уровень потребления был в республиках Закавказья и Прибалтики,а уж потом Средняя Азия и Казахстан.Соответственно,уровень производства был меньше.Уж не помню точно, но что-то типа из рубля, заработанного в РСФСР, бОльшая часть уходила в республики,а самим россиянам оставались крохи.Жаль,не сохранил график,сколько и чего потребляли республики,был опубликован в Комсомольской Правде.Можешь ещё посмотреть на Ютубе цикл фильмов из серии "Империя наоборот".Там и цифры, и факты.
ПыСы.Вот так и переписывается история,в угоду новоявленных "обиженных и угнетённых".
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§ Маркс
В ожидании «постоянного вызова»
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.09.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
об установлении в СССР иерархии республик, народов, в рамках которой ядерный полигон можно было построить только в Казахстане, но никак не в Подмосковье.

Не только в Казахстане, например полигон Капустин Яр построен в России:
"По открытым данным, начиная с 1950-х на полигоне Капустин Яр проведено как минимум 11 ядерных взрывов[4] (на высоте от 300 м до 5,5 км), суммарная мощность которых составляет примерно 65 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму."

Цитата:
Другие смотрят на колониализм более широко, имея в виду, что в глубине он порожден разностью развития регионов мира. Поэтому в разной форме колониализм существует не одно столетие и сегодня лишь мимикрирует.

Технологии грабежа очень сильно изменились за последнее время и сегодня всем только кажется, что они такие независимые, сбросившие с себя иго колонизаторов. Теперь все гораздо тоньше, жестче и незаметнее. А тем, кто считает себя свободным, достаточно сбегать к колониальной доске объявлений с курсом валют, чтобы узнать, сколько времени нужно дополнительно отработать на плантатора, чтобы обеспечить себе уровень жизни вчерашнего дня.
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§ abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
abaika95


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Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // самим россиянам оставались крохи//

И чьто?) всем теперь покаяться перед Россиянами и прощения просить?) вот такой вот был союз народов) была такая страна) кто виноват что центр обеспечивал перефирию?) сам центр и виноват) заводы завозили, дотации давали, как вы непоймете что это не Русские все это делали) а общий советский народ) небыло тогда Русский-не Русский) было одно государство,как сейчас на нефтеденьги запада живет остольная страна, Атырауцы же не дуются на ПавлодарцеПавлодарцев ) а якуты, ханты, манси тоже могут кулаком в грудь себя бить и доказывать что нефть выкачиваемая на их территории обеспечивает всяких Москвичей) так что давайте не будем тут великие ролики из ютюба предлогать смотреть) а просто признаем) что Украина лучше всех)
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§ abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой пару еще таких комментариев и я в КПРК вступлю) все смешалось в доме Облонских....)
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* таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 965
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.09.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
небыло тогда Русский-не Русский) было одно государство,


Молодец, Йоган, есть подвижки в Вашем сознании: ещё недавно в какой-то теме Вы противопоставляли "россиян" остальным народам.
А если было одно государство, и оно заботилось обо всех народах, то почему ж сейчас муссируют тему "колонизации"?
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* таноми52
Re: В ожидании «постоянного вызова»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 965
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.09.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как вы непоймете что это не Русские все это делали)


А как Вы не поймёте, что из 15-ти республик только РФ и Беларусь не были дотационными? Так кто дотировал остальные республики (советский народ? Экономика - понятие объективное
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§ dvb
В ожидании «постоянного вызова»
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 05.09.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Жаль,не сохранил график,сколько и чего потребляли республики,был опубликован в Комсомольской Правде

вот
https://www.stav.kp.ru/daily/26571.7/3586720/
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§ abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- //противопоставляли "россиян" остальным народам.//

А я от своих убеждений не откзываюсь) Россияне это Россияне, Казахстанцы это Казахстанцы)

Раньше были одним народом, одной страной, но все кончилось при том не от того что Казахстан независимости прям желал и хотел, самое интересное что Россия объявила о независимости раньше чем мы) то есть это Россия отделилась от нас а не мы от нее) "берите суверенитета сколько сможете" знаменитая фраза) все какие могут быть вопросы? какие там дотации,экономика регионов,центр отказался от перефирии) не потянул) что ж их проблемы)вопрос исчерпан) мы теперь сами они сами)
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§ Ваш земляк
Re: В ожидании «постоянного вызова»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.09.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Россия объявила о независимости

Вообще-то это сделал Ельцин из-за обиды на Горбачёва.И если бы не его обида,то кто знает,в каком бы государстве мы сейчас бы жили.А вот Назарбаева хотели сделать премьер-министром СССР, но не сложилось.Поэтому Казахстан и вышел самым последним из состава СССР.Учи историю!
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§ abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вообще-то это сделал Ельцин из-за обиды на Горбачёва.И если бы не его обида,то кто знает,в каком бы государстве мы сейчас бы жили.А вот Назарбаева хотели сделать премьер-министром СССР, но не сложилось.Поэтому Казахстан и вышел самым последним из состава СССР.Учи историю!//

Хорошо, хорошо) буду учить только не по твоим постам и роликам из ютюбчика) а то как-то, глупо буду выглядеть потом)

Скажи мне земляк, а если Казахстан вышел последним из состава СССР где никого уже небыло это независимость или что?) то есть по сути, все республики отделились от Казахстана так?) значит по факту какие притензии могут быть? Тем более у Россиян) правоприемники блин славных побед) они от нас независимость получили)

Даа а ты еще против улицы в честь Назарбаева что то говорил) такой великий человек) несостоявшийся ПМ самой большой империи в мире) ну чтож не получилось, не сложилось, опять же из-за первого президента РФ) в честь которого улицы называют, памятники и центры ставят)
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