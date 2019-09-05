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§ NG.kz
Лимонка вместо уксуса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36634
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильные пропорции в маринаде - залог того, что содержимое банок не забродит. Кислота - один из признанных консервантов для зимних заготовок. Традиционно большая часть хозяек пользуется уксусом, но можно попробовать лимонную кислоту, которая придает даже крепкому маринаду более мягкий вкус.
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§ Гога
Re: Лимонка вместо уксуса
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.09.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пол-литровую банку входит 0,5 мл маринада Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=686&storyid=25517
- ????
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§ drakon
Re: Лимонка вместо уксуса
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17264
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

но можно попробовать лимонную кислоту,

Да, вот такую

Сок выжат из 12 лимонов... :oops:
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§ drakon
Re: Лимонка вместо уксуса
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17264
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тоже, с лимонным соком,

Ассорти - закручено. На
обратной стороне банки-
написано. Сок идёт на 4
месте, в процентном содержании... :oops:
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§ Ольга Колоколова
Лимонка вместо уксуса
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2342
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 05.09.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- ????
Да, не правы были. В литровую - 0,5. Исправили. Спасибо
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