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§ NG.kz
Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36601
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик, на котором видно, как мужчина в гражданском воспитывает патрульных полицейских не только словами, но и руками, и даже ногой, опубликовал сегодня, 2 сентября, пользователь "Фейсбука" Серик Тулекбаев.
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§ abaika95
Re: Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // И согодня же "НГ" получила комментарий советника начальника депапртамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елены КАШАРИНОЙ.//

А что НГ делало запрос в ДП? в статье об этом както не сказано) или ДП уже "автоматом" комментирует для НГ различные видеоматериалы)
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§ Тимур Гафуров
Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 451
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 02.09.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что НГ делало запрос в ДП?

Да, "НГ" сделала запрос в департамент полиции. И нам очень оперативно ответили.
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§ abaika95
Re: Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // И нам очень оперативно ответили.//

Молодцы ДП, оперативники оперативно работают)

НГ у вас очепятка://И сОгОдня же.. //
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§ таноми52
Re: Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.09.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот гадство-паразитство, довели подчинённые мужика! Действительно, руки приложил :-) Что-то и не жалко их... :-)
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