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Тот самый:
Чем УАЗы не нравятся местной сборки? Ну или Ssang Yong? JAC?
Анекдот в тему:
Встаёт казахстанский чиновник утром с постели турецкого производства, надевает китайские тапочки, идет в ванную с германской плиткой, писает в финский унитаз, бреется американской бритвой, чистит зубы голландской пастой, надевает английский костюм, итальянские туфли, духарится французским одеколоном, выпивает бразильский кофе, садится в японский автомобиль и едет на работу, заходит в бельгийский лифт, открывает израильскую дверь в кабинет, включает корейский кондиционер, американский компьютер, подходит к окну и говорит "Как же я люблю свой Казахстан! "