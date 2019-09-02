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≡ Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает автомобили комфортнее и дороже микроавтобусов, нужных местным ДЮСШ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает автомобили комфортнее и дороже микроавтобусов, нужных местным ДЮСШ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36601
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В августе 2019 года аппарат акима Рудного купил автомобиль Hyundai Santa Fe за 13 988 688 тенге. И планирует купить еще один за 11 460 000 тенге. Согласно техспецификации, чиновники сделали акцент не только на комфорт, но и на люксовость.
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§ Nikola_Esil
Re: Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 02.09.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Только Santa Fe сейчас по-другому выглядит
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§ Тот самый
Re: Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.09.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наоборот, тем, кто боится попу отморозить надо брать велюровый салон. Кожа зимой холодная, летом - горячая. Только что практично с детьми. А чиновникам подогрев не нужен - машина стоит в гараже, прогревает её водитель, а они свою тушку садят уже в теплый салон.

Опять же почему Santa Fe? Разве его собирают в Казахстане? Чем УАЗы не нравятся местной сборки? Ну или Ssang Yong? JAC?
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§ Vital
Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает автомобили комфортнее и дороже микроавтобусов, нужных местным ДЮСШ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7958
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Это в запорожце кожаный салон зимой холодный, а летом горячий. А в люксовых авто кожа круглый год в комфортом состоянии. :lol:
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§ arman_kst
Re: Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает...
arman_kst


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Сообщений: 328
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.09.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему они должны ездить на авто за 14 млн,когда за эти деньги можно купить 4 лады гранты в средней комплектации
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§ Козлов я
Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает автомобили комфортнее и дороже микроавтобусов, нужных местным ДЮСШ
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Козлов я, 02.09.2019 - 16:38]
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§ yudjin
Re: Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает...
yudjin


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Сообщений: 6082
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.09.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Чем УАЗы не нравятся местной сборки? Ну или Ssang Yong? JAC?


Анекдот в тему:
Встаёт казахстанский чиновник утром с постели турецкого производства, надевает китайские тапочки, идет в ванную с германской плиткой, писает в финский унитаз, бреется американской бритвой, чистит зубы голландской пастой, надевает английский костюм, итальянские туфли, духарится французским одеколоном, выпивает бразильский кофе, садится в японский автомобиль и едет на работу, заходит в бельгийский лифт, открывает израильскую дверь в кабинет, включает корейский кондиционер, американский компьютер, подходит к окну и говорит "Как же я люблю свой Казахстан! "
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§ таноми52
Re: Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает...
таноми52


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Сообщений: 953
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.09.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Далека от авто... Что такое 90% износа? Это, когда уцелели только стёкла салона и руль?
А списанные авто, скорее всего продают, несмотря на уверения, подешевле своим. Иначе, чем ещё объяснить такую пунктуальность в замене автомобилей?
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