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§ NG.kz
Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36601
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 28 августа на пр. Абая 23-летний мужчина совершил преступление в отношении 18-летней девушки, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В настоящее время проводится досудебное расследование.
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§ abaika95
Re: Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней...
abaika95


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Сообщений: 388
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все приплыл пацан, по новой статье на зону поедет,надолго.. Витал, АР давайте рассказывайте о невинно осужденных) и стоит ли слезинка одного ребенка..)
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§ Козлов я
Re: Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По новой статье он не пойдет. Закон не имеет обратной силы.
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§ Vital
Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7958
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тут то все ясно. Преступник. Я про других, много мутных дел. Тот же поезд, не верю в износ. Ну дождёмся..
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§ таноми52
Re: Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 953
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.09.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я про других, много мутных дел.


А в других видах преступлений не может быть "мутных дел"? Например, в коррупции?
Если аппелировать к возможности ошибки, то тогда надо вообще всё правосудие заморозить
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