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§ NG.kz
Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 28 августа на пр. Абая 23-летний мужчина совершил преступление в отношении 18-летней девушки, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В настоящее время проводится досудебное расследование.
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* abaika95
Re: Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все приплыл пацан, по новой статье на зону поедет,надолго.. Витал, АР давайте рассказывайте о невинно осужденных) и стоит ли слезинка одного ребенка..)
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