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§ NG.kz
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за преступления против личности. Он отметил, что увлекшись гуманизацией законодательства, были упущены из виду основополагающие права граждан.
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* abaika95
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95


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Сообщений: 386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, давно пора!
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§ AR
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 02.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что это ошибка. Вот часть моего комментария к опросу, который проводил НГ:
"Существуют объективные исследования, показывающие, что ужесточение наказания не ведёт к уменьшению количества преступлений, поэтому развитые страны идут в обратном направлении, работают на уменьшение рисков. В данном случае это может быть половое воспитание для подростков, которого в Казахстане фактически нет, включая право девушки сказать нет в любой момент отношений; работа над проблемами женского равноправия, обвинения жертв насилия(виктимблэйминг)"
Добавлю. Ужесточение наказания-это очень простой, я бы даже сказал популистский, способ решения проблемы. Жизнь она сложнее и кнутом всех проблем не решить.
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* abaika95
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // "Существуют объективные исследования//

А есть еще архи-объективные исследования о том что если ввести смертную казнь колличество педофилов и насильников резко сокращается)
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§ таноми52
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
таноми52


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Сообщений: 950
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.09.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
AR:
"Существуют объективные исследования, показывающие, что ужесточение наказания не ведёт к уменьшению количества преступлений, поэтому развитые страны идут в обратном направлении, работают на уменьшение рисков.


Вот когда мы станем развитой страной, тогда и начнём работать "в обратном направлении" ...
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§ Vital
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7956
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде кто то говорил, тогда нужно параллельно ужесточать наказание следователям и судьям за ошибку. (тоже кастрировать)))
Цитата:
таноми52:

Ну незнаю, неоднозначно все это. Я лично не доверяю нашей современной, реформированой полиции.
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§ AR
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 02.09.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот когда мы станем развитой страной, тогда и начнём работать "в обратном направлении" ...

Казахстан не может ей стать в одночасье, это цель к которой страна движется шаг за шагом. И гуманизация законодательства это один из множества этих шагов. Опять же, одной гуманизацией проблему не решить и, я думаю, здесь нужен комплексный подход, работа с детьми, например, то, что я писал выше.
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§ AR
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 02.09.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А есть еще архи-объективные исследования о том что если ввести смертную казнь колличество педофилов и насильников резко сокращается)

Стоит ли казнь сотни виновных казни одного невинно осужденного?
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* abaika95
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Стоит ли казнь сотни виновных казни одного невинно осужденного?//

Старая философская задачка, у нее нет объективного решения только крайности, ДА или НЕТ, я сторонник ответа:ДА
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§ Vital
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7956
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
AR:

Не так. Сегодня в стране подругому . Двух казнят, одни виновный будет, второй не виновный, а 98 виновных на свободе. У нас в стране в эту сторону больше коррупция работает))
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§ Vital
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7956
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Популистский ответ. А на себя не виновного попробуй примерить петлю, ну если не жалко себя, на детей своих (конечно не дай бог) какой тогда ответ будет? Тоже, да? И ещё прибавь сюда что виновного полиция отмазала. Как тогда?
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* abaika95
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95


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Сообщений: 386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Популистский ответ. А на себя не виновного//

Усложняешь) у задачки вопрос простой и ответ такой же) какие то отмазки полиции приплел) что лучше чтобы (недай бог конечно а такую ситуацию попасть) насильника твоего ребенка отпустили за недакозательством фактов, и он на свободе изнасилует еще кого-нибудь? ) или решили вопрос раз и на всегда?
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