Тот самый Re: Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 174

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:33 Давно пора взяться за этот перекресток. Улице Абая со стороны школы милиции нужно было 3ю полосу (съезд на Жастар) добавить в прошлом году, когда бордюры меняли. Сейчас в 6-7 вечера если один ряд поворачивает налево и пропускает встречные, а другой направо пропускает пешехода, то встают оба ряда.



Также из-за одностороннего движения по Ворошилова жителям домов 2А, 1А, 8/1 приходится выезжать возле центра Бубновского на этот же перекресток, а там очень крутой выезд и видно дорогу плохо. Причем, многие выезжая оттуда считают, что автомобили поворачивающие налево с Жастар должны их пропускать (как помеху справа), но там стоит знак 1.31.3 для Т-образных перекрестков, т.е. это просто выезд с прилегающей территории, не перекресток. По утрам бывало, что едва-едва разъезжались между собой машины.