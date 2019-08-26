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≡ Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео ДТП, которое произошло вечером 25 августа на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова в Костанае, прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик @mikhailnikushin2704. Сегодня аварию прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.
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§ Гога
Re: Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"тойота" принадлежит экс-акиму Костаная Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35921
- Личная ??А кто тогда за рулем был ?? Или угнали за полчаса до этого ?? 8-)
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§ zloy kyrgyz
Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова прокомментировали в ДП Костанайской области
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 26.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В другой газете пишут что виноват водитель тайоты но информации о том что за рулем находился чиновник не подтверждена, так что рано пока выводы делать ;-)
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§ КГСПС
Re: Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 881
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.08.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:

А здесь разве по другому написано?
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§ Гриня
Re: Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова...
Гриня


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Сообщений: 636
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 27.08.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе комментаторы от бога...Мне вот непонятно какой маневр выполняла тойота.Поворот,разворот,прыжок на месте,проехал на запрещающий сигнал светофора...Понятно что всем плевать что он сделал,гораздо важнее кто был в машине,о чем пресс-служба благополучно промолчала.А мне вот интересны причины ДТП. :-x
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§ Тот самый
Re: Крупную аварию на перекрестке пр. Абая и ул. Арыстанбекова...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора взяться за этот перекресток. Улице Абая со стороны школы милиции нужно было 3ю полосу (съезд на Жастар) добавить в прошлом году, когда бордюры меняли. Сейчас в 6-7 вечера если один ряд поворачивает налево и пропускает встречные, а другой направо пропускает пешехода, то встают оба ряда.

Также из-за одностороннего движения по Ворошилова жителям домов 2А, 1А, 8/1 приходится выезжать возле центра Бубновского на этот же перекресток, а там очень крутой выезд и видно дорогу плохо. Причем, многие выезжая оттуда считают, что автомобили поворачивающие налево с Жастар должны их пропускать (как помеху справа), но там стоит знак 1.31.3 для Т-образных перекрестков, т.е. это просто выезд с прилегающей территории, не перекресток. По утрам бывало, что едва-едва разъезжались между собой машины.
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