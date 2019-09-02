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≡ Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная рассмотрели депутаты облмаслихата		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная рассмотрели депутаты облмаслихата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о наименовании и переименовании улиц депутаты Костанайского областного маслихата рассмотрели сегодня, 2 сентября, на внеочередной сессии. Их решение является окончательным.
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* abaika95
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень рад что пришли к консенсусу)
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§ Горожанин_kst
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё бы этим градообразующим самим не переименоваться? В Окатыши того Самого, в Минералы того Самого, во Вкусняшки того Самого? Или слабо испытать на себе?
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§ Козлов я
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Ваш земляк
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2580
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всеобщий одобрям-с! Алга, Казахстан! До следующего президента! В честь которого надо будет переименованные улицы по новой переименовывать!
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§ dvb
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 02.09.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное вот это.

--В областных СМИ, социальных сетях организовано информационное --сопровождение данных инициатив

Кто у них там за этот форум отвечал? Абайка?
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* abaika95
Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная рассмотрели депутаты облмаслихата
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // -В областных СМИ, социальных сетях организовано информационное --сопровождение данных инициатив Кто у них там за этот форум отвечал? Абайка//

А вы меня уже в штат НГ записали?) или в модеры этого форума?) читайте внимательно статьи пож-ста)
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