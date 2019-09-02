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§ NG.kz
Тратить пенсионные накопления на жилье разрешат казахстанцам
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых. Он поручил правительству и Нацбанку провести работу по повышению эффективности пенсионной системы.
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§ Валентин
Re: Тратить пенсионные накопления на жилье разрешат казахстанцам
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7566
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.09.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько там средняя сумма пенсионных накоплений? Около миллиона тенге на человека?

О чем тут говорить вообще можно, непонятно.
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§ Vital
Тратить пенсионные накопления на жилье разрешат казахстанцам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7956
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

О том что пенсии не будет. С каждым днем это становится все ясней.
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