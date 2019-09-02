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≡ Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает автомобили комфортнее и дороже микроавтобусов, нужных местным ДЮСШ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает автомобили комфортнее и дороже микроавтобусов, нужных местным ДЮСШ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36600
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В августе 2019 года аппарат акима Рудного купил автомобиль Hyundai Santa Fe за 13 988 688 тенге. И планирует купить еще один за 11 460 000 тенге. Согласно техспецификации, чиновники сделали акцент не только на комфорт, но и на люксовость.
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§ Nikola_Esil
Re: Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 02.09.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSz6gCxUs3UDP26ge_lp4LlX0bNsSEisQoHBEQ3RChxn6_KgPs0qQ[/img]

Только Santa Fe сейчас по-другому выглядит
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