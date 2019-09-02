Цитата: таноми52:

Вот когда мы станем развитой страной, тогда и начнём работать "в обратном направлении" ...

Казахстан не может ей стать в одночасье, это цель к которой страна движется шаг за шагом. И гуманизация законодательства это один из множества этих шагов. Опять же, одной гуманизацией проблему не решить и, я думаю, здесь нужен комплексный подход, работа с детьми, например, то, что я писал выше.