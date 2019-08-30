Маркс Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане #77





(Полноправные пользователи) Сообщений: 497

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата: Victor Yang:

Ты так пишешь, будто алкоголь - нечто жизненно необходимое.

Цитата: таноми52:

Алкоголь вреден В ЛЮБЫХ ДОЗАХ!

"...этанол не является чуждым организму веществом. Было установлено, что в 100 мл плазмы крови человека, более 6 месяцев воздерживающегося от алкоголя, содержится от 0,039 мг до 0,16 мг алкоголя. Этот алкоголь принято называть эндогенным, т.е. образующимся внутри организма. Эндогенный этанол синтезируется в результате микробной ферментации сахара в нижнем отделе ЖКТ. Он абсорбируется слизистой и поступает в воротную вену, а затем - в печень.



А какую роль играет образование этанола внутри клетки? Биохимические реакции с образованием этанола участвуют в энергетическом обмене клетки, осуществляя челночный перенос энергии между митохондриями и цитозолем и удаляя из клетки избыток выделяющих энергию субстратов. Поступающий в ЖКТ экзогенный алкоголь из кровяного русла быстро проникает в клетку, диффундирует в митохондрии и следует путём эндогенного алкоголя. Способность алкоголя быстро восстанавливать энергетическое обеспечение вносит соответствующий вклад в неосознанную потребность человека употреблять алкоголь при ощущении физической и умственной усталости. Но при возрастании количества принятого алкоголя начинают превалировать фармакологические эффекты, которые при малых дозах не действуют."



Не зря товарищ Парацельс сказал, что всё - яд и всё - лекарство.