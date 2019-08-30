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§ NG.kz
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ближайшее время в Казахстане стоимость табака и алкоголя может сильно вырасти. Рост цен на эти товары в стране намерены повышать за счет увеличения акцизов, сообщил министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.
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§ alex_60
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По самогону Солнышко вроде спец.
Пропала.
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§ Vital
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7952
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.19 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На верно увлеклась сильно, не до форума стало. 8-)
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* Маркс
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 02.09.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты так пишешь, будто алкоголь - нечто жизненно необходимое.

Цитата:
таноми52:
Алкоголь вреден В ЛЮБЫХ ДОЗАХ!

"...этанол не является чуждым организму веществом. Было установлено, что в 100 мл плазмы крови человека, более 6 месяцев воздерживающегося от алкоголя, содержится от 0,039 мг до 0,16 мг алкоголя. Этот алкоголь принято называть эндогенным, т.е. образующимся внутри организма. Эндогенный этанол синтезируется в результате микробной ферментации сахара в нижнем отделе ЖКТ. Он абсорбируется слизистой и поступает в воротную вену, а затем - в печень.

А какую роль играет образование этанола внутри клетки? Биохимические реакции с образованием этанола участвуют в энергетическом обмене клетки, осуществляя челночный перенос энергии между митохондриями и цитозолем и удаляя из клетки избыток выделяющих энергию субстратов. Поступающий в ЖКТ экзогенный алкоголь из кровяного русла быстро проникает в клетку, диффундирует в митохондрии и следует путём эндогенного алкоголя. Способность алкоголя быстро восстанавливать энергетическое обеспечение вносит соответствующий вклад в неосознанную потребность человека употреблять алкоголь при ощущении физической и умственной усталости. Но при возрастании количества принятого алкоголя начинают превалировать фармакологические эффекты, которые при малых дозах не действуют."

Не зря товарищ Парацельс сказал, что всё - яд и всё - лекарство.
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