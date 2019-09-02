AR Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 596

Регистрация: 22.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:23 Думаю, что это ошибка. Вот часть моего комментария к опросу, который проводил НГ:

"Существуют объективные исследования, показывающие, что ужесточение наказания не ведёт к уменьшению количества преступлений, поэтому развитые страны идут в обратном направлении, работают на уменьшение рисков. В данном случае это может быть половое воспитание для подростков, которого в Казахстане фактически нет, включая право девушки сказать нет в любой момент отношений; работа над проблемами женского равноправия, обвинения жертв насилия(виктимблэйминг)"

Добавлю. Ужесточение наказания-это очень простой, я бы даже сказал популистский, способ решения проблемы. Жизнь она сложнее и кнутом всех проблем не решить.