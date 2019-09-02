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§ NG.kz
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за преступления против личности. Он отметил, что увлекшись гуманизацией законодательства, были упущены из виду основополагающие права граждан.
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§ abaika95
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, давно пора!
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* AR
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 02.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что это ошибка. Вот часть моего комментария к опросу, который проводил НГ:
"Существуют объективные исследования, показывающие, что ужесточение наказания не ведёт к уменьшению количества преступлений, поэтому развитые страны идут в обратном направлении, работают на уменьшение рисков. В данном случае это может быть половое воспитание для подростков, которого в Казахстане фактически нет, включая право девушки сказать нет в любой момент отношений; работа над проблемами женского равноправия, обвинения жертв насилия(виктимблэйминг)"
Добавлю. Ужесточение наказания-это очень простой, я бы даже сказал популистский, способ решения проблемы. Жизнь она сложнее и кнутом всех проблем не решить.
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