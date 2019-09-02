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Куратор темы: drakon
§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.09.19 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати писал уже как то


Всё ясно с вами, вспомнил мне дед рассказывал, что в 1944-1945 годах в немецких деревнях были установлены водонапорные башни запитанные от ветряков, при этом в каждом доме была вода. У нас в деревнях водонапорные башни лет через 20 появились, а воду набирали из колонок, а в некоторые посёлки до сих пор воду привозят. Цитата:
maxsaf:
Жил в многоквартирном доме, с газом, в каждой квартире - своя печка и бойлер для воды, какую захотел себе температуру - такую и выставил. И никто за меня не решает, когда мне давать тепло, и сколько градусов, и когда выключать.
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3172
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну давайте не будем смешивать в кучу теплотрассы с водоснабжением, как бы разные вещи же. Вопрос был конкретно про теплотрассы
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