Цитата: elektron:

Кстати писал уже как то



Всё ясно с вами, вспомнил мне дед рассказывал, что в 1944-1945 годах в немецких деревнях были установлены водонапорные башни запитанные от ветряков, при этом в каждом доме была вода. У нас в деревнях водонапорные башни лет через 20 появились, а воду набирали из колонок, а в некоторые посёлки до сих пор воду привозят. Цитата: maxsaf:

Жил в многоквартирном доме, с газом, в каждой квартире - своя печка и бойлер для воды, какую захотел себе температуру - такую и выставил. И никто за меня не решает, когда мне давать тепло, и сколько градусов, и когда выключать.