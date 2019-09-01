Kairat stayer Перекопали, перемесили, перепортили... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1207

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:08 Съездил туда, произвёл осмотр участка где проводятся ремонтные работы по замене труб, с разведопросом граждан. То что описано автором не в полной мере соответствует действительности, у кого есть желание сами могут посмотреть. Представители и специальная техника коммунальщиков работают в плановом режиме (экскаватор, кран, летучка, трактор со сварочном аппаратом, автомашина ГАЗ для откачивания воды, КАМАЗ-погружены старые трубы). Ни одного убитого дерева не увидел, при этом визуально видно, что когда экскаваторщик ранее производил работы обошел ель и рябину. Правда задеты корни, выживут или нет время покажет. Видел сооружение выложенное из камня, возможно автор именует альпийской горкой, не повреждена, но на участке отдельно сложены аналогичные камни.