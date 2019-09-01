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§ NG.kz
Перекопали, перемесили, перепортили...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммунальщики изрядно испортили ландшафтную зону у "Кривого", которую много лет назад создал "Автодом"
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§ Kairat stayer
Перекопали, перемесили, перепортили...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.09.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Съездил туда, произвёл осмотр участка где проводятся ремонтные работы по замене труб, с разведопросом граждан. То что описано автором не в полной мере соответствует действительности, у кого есть желание сами могут посмотреть. Представители и специальная техника коммунальщиков работают в плановом режиме (экскаватор, кран, летучка, трактор со сварочном аппаратом, автомашина ГАЗ для откачивания воды, КАМАЗ-погружены старые трубы). Ни одного убитого дерева не увидел, при этом визуально видно, что когда экскаваторщик ранее производил работы обошел ель и рябину. Правда задеты корни, выживут или нет время покажет. Видел сооружение выложенное из камня, возможно автор именует альпийской горкой, не повреждена, но на участке отдельно сложены аналогичные камни.
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