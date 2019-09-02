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§ NG.kz
Токаев о митингах: Нужно разрешать и выделять места не на окраинах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36597
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.09.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента призвал давать разрешения на проведение мирных акций. Он отметил, что проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить свое решение в Парламенте и в рамках гражданского диалога.
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§ abaika95
Re: Токаев о митингах: Нужно разрешать и выделять места не на...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О теперь ЛГБТшники могут не боятся, и с ватманом и без ватмана выходить, показывать и рассказывать)
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