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§ Икар
Флуд и оффтопик (часть 4)
Икар


(Только чтение)
Сообщений: 4596
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 02.09.19 - 11:04
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11925
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.09.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Икар:
уже Енг, полуроссиянин начал вам подобным становиться

Ты попутал что-то. Я ссылки только как доказательства кидаю.
Цитата:
Kairat stayer:
За колонизацию единицы кричать

Ничего подобного. Уже и от ответственных чиновников это слышно.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11925
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.09.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф, хорошая новость для тебя:

Цитата:
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению", - сказал Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана. Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-otlojil-vvedenie-5-protsentnyih-pensionnyih-378041/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
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* Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 4)
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.09.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Для нас всех эта новость хороша. Работодатель всё едино не мытьём так катанием удерживал бы эти проценты с работника. И для самого государства, в тень бы зарплаты ушли.
Пусть сначала экономику, лежащую на боку, поднимут.
Скажу грубо, но по смыслу близко: Сколько не духарись, но если @опа не помыта, фиалками всё едно пахнуть не будешь. Так и тут.

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.09.2019 - 12:31]
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