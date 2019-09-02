Горожанин_kst Флуд и оффтопик (часть 4) #2494





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1424

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:08 Цитата: Victor Yang:



Для нас всех эта новость хороша. Работодатель всё едино не мытьём так катанием удерживал бы эти проценты с работника. И для самого государства, в тень бы зарплаты ушли.

Пусть сначала экономику, лежащую на боку, поднимут.

Скажу грубо, но по смыслу близко: Сколько не духарись, но если @опу не мыть, одуванчмками пахнуть не станешь. Так и тут.