AR Re: Коллегия Костанайского областного суда предложила ужесточить... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 596

Регистрация: 22.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:22 Не мог пройти мимо. Для тех, кто ответил "да", во-первых, существуют объективные исследования, показывающие, что ужесточение наказания не ведёт к уменьшению количества преступлений, поэтому развитые страны идут в обратном направлении, работают на уменьшение рисков. В данном случае это может быть половое воспитание для подростков, которого в Казахстане фактически нет, включая право девушки сказать нет в любой момент отношений; работа над проблемами женского равноправия,обвинения жертв насилия(виктимблэйминг). Во-вторых, и это самое главное, спросите себя доверяете ли вы казахстанской судебной системе, сколько раз правоохранительные органы признавали свои ошибки, когда они их совершали, сколько оправдательных приговоров было вынесено судьями, имеет ли человек под подозрением доступ к услугам профессиональной защиты. Стоит ли обвинение сотни виновных судьбы одного невинно осужденного?