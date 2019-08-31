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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 140 из 140«1...138139140
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А может сам поедешь к нему, поменяешь..

А ты думал. Ждут своего часа.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что, весь самогон выпили?
Может осталось в загашнике?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Может осталось в загашнике?

Это ты у кого спрашиваешь?
Чё не спится то?... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чё не

А я че, я ни че.
Спросить уже нельзя.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выборы сегодня у вас вроде.
Чай с булочками бесплатный хоть давали?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким спит. Работу не работает.
Уволить нафик.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друг познаётся в беде.
Похоже это не про тебя.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Выборы сегодня у вас вроде.

Кого, Меркель? Вроде ещё 2 года... :lol: :-o :-x
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4002
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.09.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Аким спит. Работу не работает

Более того.гдровскую культурную программу не показывает,а по магазам нас не водит,я ужо не говорю о ресторанах :lol:
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ауу, в хвалёных Европах деревья и кустарники над теплотрассами сажают или нет?
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3171
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Какие теплотрассы в Европе, вы о чем? Там можно небольшим кондиционером зима-лето всю хату отапливать
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
кустарники над теплотрассами сажают или нет?

У меня в деревне - не сажают,потому,
что нет теплотрасс... :lol: ;-)
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Какие теплотрассы в Европе, вы о чем? Там можно небольшим кондиционером зима-лето всю хату отапливать


А в Канадах есть теплотрассы и сажают ли деревья и кустарники над ними?
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3508
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.09.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ауу, в хвалёных Европах деревья и кустарники над теплотрассами сажают или нет?

Не в курсе, у нас просто не копают каждый год. ;-)
У меня центральное отопление, за 11 лет, один раз перебой был, в связи с аварией (в течение нескольких часов подача горячей воды была восстановлена). Кстати писал уже как то ;-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3171
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.09.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
А в Канадах есть теплотрассы и сажают ли деревья и кустарники над ними?

Я за всю Канаду не скажу, но везде, где мне довелось жить - индивидуальное отопление. Жил в многоквартирном доме, с газом, в каждой квартире - своя печка и бойлер для воды, какую захотел себе температуру - такую и выставил. И никто за меня не решает, когда мне давать тепло, и сколько градусов, и когда выключать. Щас живу в отдельном доме - то же самое. Одни топят газом, другие электро, у меня в добавок камин, так что за теплотрассы я тут ничего не слыхал. Возможно, что их вообще нет, и это чисто пережиток коммунистического прошлого.
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