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§ NG.kz
Правительство погасило долги казахстанцев по потребительским кредитам, согласно поручению президента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итогом разовой акции стало снижение долговой нагрузки казахстанцев, при этом задолженность ряда граждан с учетом размера их займа перед банками и микрофинансовыми организациями была полностью погашена. Реализация всех мероприятий завершена.

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§ Змея Подколодная
Re: Правительство погасило долги казахстанцев по потребительским...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.08.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну можно уже опять наверно кредитов понабрать. В очередь, господа-неплательщики, в очередь))))
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§ Vital
Re: Правительство погасило долги казахстанцев по потребительским...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7952
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.08.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
было решено помочь путём погашения государством задолженности по основному долгу и начисленному по нему вознаграждению, но не более 300 000 тенге на одного заёмщика. У самих должников по беззалоговым потребительским займам общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

Я правильно понимаю. Если я взял 3 ляма и не плачу, государство за меня 300 000отдала, но я продолжаю все равно дальше не платить. Непонятно. Тогда зачем все это мутить, если эффекта нет. Долг остаётся и будет дальше рости.
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§ peshexod
Re: Правительство погасило долги казахстанцев по потребительским...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3408
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 02.09.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдельные случаи можно рассматривать, но такая акция в целом стимулирует иждивенчество.
Не поддерживаю.
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