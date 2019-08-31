Цитата: было решено помочь путём погашения государством задолженности по основному долгу и начисленному по нему вознаграждению, но не более 300 000 тенге на одного заёмщика. У самих должников по беззалоговым потребительским займам общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

Я правильно понимаю. Если я взял 3 ляма и не плачу, государство за меня 300 000отдала, но я продолжаю все равно дальше не платить. Непонятно. Тогда зачем все это мутить, если эффекта нет. Долг остаётся и будет дальше рости.