Цитата: Kairat stayer:

А в Канадах есть теплотрассы и сажают ли деревья и кустарники над ними?

Я за всю Канаду не скажу, но везде, где мне довелось жить - индивидуальное отопление. Жил в многоквартирном доме, с газом, в каждой квартире - своя печка и бойлер для воды, какую захотел себе температуру - такую и выставил. И никто за меня не решает, когда мне давать тепло, и сколько градусов, и когда выключать. Щас живу в отдельном доме - то же самое. Одни топят газом, другие электро, у меня в добавок камин, так что за теплотрассы я тут ничего не слыхал. Возможно, что их вообще нет, и это чисто пережиток коммунистического прошлого.