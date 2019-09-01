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§ NG.kz
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торжественные линейки, посвящённые дню знаний, прошли сегодня, 1 сентября, во всех школах Костаная. В только что отстроенной СШ №29 (мкрн. Аэропорт) учеников набирали впервые. Новая школа рассчитана на 900 мест.
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§ alex_60
Re: День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из...
alex_60


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Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// школе хорошо учиться и когда вырасту - стану полицейским///

Раньше космонавтами мечтали стать.
Сейчас полицейскими,акимами.
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§ Kairat stayer
Re: День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из...
Kairat stayer


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Сообщений: 1204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школ наверное не достаточно, с 2019 по 2021 годы в стране планируют построит 190 новых школ.
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§ Горожанин_kst
Re: День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из...
Горожанин_kst


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Сообщений: 1421
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.09.19 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Школ определённо недостаточно. Народ стягивается в города,по объективным причинам сёла вымирают.
А здесь...Точечная застройка, новые дома в недостроенных доселе микрорайонах (5ый, 6ой, 7ой в Кустанае, к примеру).А школы всё это обслуживают ещё советские. В новых микрорайонах по определению обязаны новые школы строить, и строят.
В этом году у сына в 16 школе 8 первых классов. Кабинетов, раздевалок не хватает. В рекриациях места выкраивают под кабинеты.
При этом часть младшего корпуса передали лет 10 назад в садик. Тоже надо, но лучше б садик построили новый, а не дом 9ти этажный на пустыре по соседству, а школу освободили, ведь дети с этой же 9ти этажки в эту же школу и пойдут(!).
Кста, а новая школа N10 в 6ом микрорайоне стоит...полупустая, и, по-моему, даже работает в одну смену (не утверждаю, по слухам!) А может её тоже сделать на каз и рус языках?Как в микрорайоне Аэропорт? И так решить проблему с переполнением?
Или это будет антигосударственно?
Вообще можно статистику, сколько школ построено в городе за последние 30 лет, и с каким языком обучения?
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§ Kairat stayer
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
Kairat stayer


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Сообщений: 1204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вообще можно статистику, сколько школ построено в городе за последние 30 лет, и с каким языком обучения?


Это надо обращаться городской отдел образования. Ранее 4 года тому назад обсуждали и отмечали, когда 115 школу на государственный язык обучения переводили. Что в 2015 году г.Костанае функционировало всего 33 общеобразовательные школы, в том числе 6 на государственном языке обучения, 14 на русском и 13 смешанных. В настоящее время количество и профили по языкам обучения конечно изменились.
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§ arman_kst
Re: День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из...
arman_kst


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Сообщений: 326
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы, Астане переполнены школы. Едут со всего Казахстана.
Здесь хоть наконец построили, должны были еще год назад построить. Еще новую начали строить в мкрн. Юбилейный.
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§ yudjin
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
yudjin


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Сообщений: 6081
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.09.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Кста, а новая школа N10 в 6ом микрорайоне стоит...полупустая,

Да, этот вопрос тоже интересовал.
В прошлом году у друзей из 7-го микр не приняли ребенка в 16-ую. Мол переполненная. Говорят, идите в 10-ую. Но она, понятно, с казахским языком обучения. Если бы это был сад, то еще ладно можно ребенка отдать. Но это школа, с обновленной и не всегда адекватной программой... тут раскачиваться и изучать только язык не получится... тут по всем предметам надо заниматься. Конечно же они не пошли, тем более как сказали в 10 школе, таких случаев у них не было. Стали пытаться попасть в 7, 23....которые отказывали. И только через гороно всё же в 7-ую приняли.
И вот, скажите, если есть потребность в русскоязычных классах, при полупустой школе, почему бы их не открыть? И школа загружена, и дети довольны, да и учителя устроены.
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§ maxsaf
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Раньше космонавтами мечтали стать.

Федор тоже может передумать. Робокопом быть круче )))
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§ maxsaf
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3169
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, у кого есть дети, внуки. Во сколько в этом году обходится отправить одно чадо в школу?
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§ yudjin
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
yudjin


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Сообщений: 6081
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.09.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Во сколько в этом году обходится отправить одно чадо в школу?

По разному... каждое чадо индивидуально. Тем более первоклашка и выпускник имеет разные потребности. К примеру, у моей третьеклассницы с прошлого года осталась форма, в этом году еще как раз... значит уже чуть меньше трат.
А так на вскидку...
За рабочие тетради, которые покупать не обязательно, отдал 6000. Это при том, что на 4 предмета не брали - учитель не пользуется этими "весёлыми картинками".
Канцелярии тыщи на 3 взяли... рюкзак с прошлого года целый.
Кроссовки и туфли ..по 8000 каждая пара.
Какие-то блузки, колготки, бантики.. я не в курсе, жена брала.

Ну и сейчас начнутся добровольно-принудительные сборы "на нужды класса" и питание, которое у младших составляет 260 тн. в день.
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§ drakon
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17236
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
За рабочие тетради, которые покупать не обязательно, отдал 6000.

Я как то ехал, по радио говорили, что на нашей
земле, рабочие тетради - бесплатно, выдали... :lol: :oops:
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§ Vital
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7952
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если с нуля собирать по полной. Спортивный костюм, школьный, кроссовки, обувь, рубашки/платья, рюкзак, канцелярия, тетрадки, поездка по городу+мороженое. В 80-100 000 выйдет.
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