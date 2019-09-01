yudjin День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6081

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:00 Цитата: Горожанин_kst:

Кста, а новая школа N10 в 6ом микрорайоне стоит...полупустая,

Да, этот вопрос тоже интересовал.

В прошлом году у друзей из 7-го микр не приняли ребенка в 16-ую. Мол переполненная. Говорят, идите в 10-ую. Но она, понятно, с казахским языком обучения. Если бы это был сад, то еще ладно можно ребенка отдать. Но это школа, с обновленной и не всегда адекватной программой... тут раскачиваться и изучать только язык не получится... тут по всем предметам надо заниматься. Конечно же они не пошли, тем более как сказали в 10 школе, таких случаев у них не было. Стали пытаться попасть в 7, 23....которые отказывали. И только через гороно всё же в 7-ую приняли.

И вот, скажите, если есть потребность в русскоязычных классах, при полупустой школе, почему бы их не открыть? И школа загружена, и дети довольны, да и учителя устроены.