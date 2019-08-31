Ваш земляк: Посмотрите обязательно, особенно те, кто кричит про колонизацию.
За колонизацию единицы кричать, в настоящее время происходит обратное переселение к вам, не зависимо от национальной принадлежности, по программам, трудовая миграция, причин много начиная от нехватки людей и.т.д. всё взаимосвязано.
Просто люди вынуждены перемешаться за более-менее хорошей жизью. На днях В.В. Жириновский, в заметке в Комсомольской Правде за трудовых мигрантов говорил, что Кремль выбирает из двух зол меньшее. Он-то востоковед по образованию и получше разбирается в этих вопросах чем диванные эксперты.
Ты при мне помнится, раза три два клялся с форума удалиться и больше не писать, Марика тут не стало осмелел владелец шуруповерта, реально ты и кайрат бегунок достали своими постами с векипедии уже реально ... уже Енг, полуроссиянин начал вам подобным становиться, тут фпорум, а не журнал научных статей... Нг косяк, раз такое допускаете .....
Я в отличие от тебя, не ругаю правительство, какое бы не было - оно с колен РФ подняло и долги за весь ссср выплатило, все остальные отказались . Раз в рф все так плохо, велком обратно в кз в истоки рождения, пастухи всегда востребованы в степях. Нг надеюсь не удалите, реально достал, противно стало читать форумы после таких...
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