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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Спасибо. Пока так
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Всем привет с макс 2019.

Смотрел сейчас трансляцию.
Вроде один на Витала похож.

[Исправлено: alex_60, 31.08.2019 - 20:07]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тараз - Тобол
Ноль-пять.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На МЮ в Астану...
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


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Сообщений: 4002
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

МЮ это как?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


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Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
МЮ это как?


Астана на следующем этапе попала в группу с Манчестер Юнайтед.
И они приедут в Астану играть.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фанаты МЮ пишут.
«„Астана“ была моей мечтой в жеребьевке»
«Повезло, что мы избежали Мордора, Нарнии и Хогсмида»
«Будем надеяться, что все наши вернуться живыми с тех земель»
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2578
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас смотрю на Ютубе очень познавательную передачу на канале Дорога Людей, про то, как переселенцы в Казахстан приезжали.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2578
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=HLUCA4e6U8g Посмотрите обязательно, особенно те, кто кричит про колонизацию.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2578
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас с кустанайцем , тоже живущим в Самаре,на местном форуме познакомился. Даже общий знакомый нашёлся - его сосед и мой одногруппник.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1204
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Посмотрите обязательно, особенно те, кто кричит про колонизацию.


За колонизацию единицы кричать, в настоящее время происходит обратное переселение к вам, не зависимо от национальной принадлежности, по программам, трудовая миграция, причин много начиная от нехватки людей и.т.д. всё взаимосвязано.

Просто люди вынуждены перемешаться за более-менее хорошей жизью. На днях В.В. Жириновский, в заметке в Комсомольской Правде за трудовых мигрантов говорил, что Кремль выбирает из двух зол меньшее. Он-то востоковед по образованию и получше разбирается в этих вопросах чем диванные эксперты.

Подробнее здесь: https://www.kp.kz/daily/27022/4085186/
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* Икар
Флуд и оффтопик (часть 4)
Икар


(Пользователи)
Сообщений: 4585
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 01.09.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Ты при мне помнится, раза три два клялся с форума удалиться и больше не писать, Марика тут не стало осмелел владелец шуруповерта, реально ты и кайрат бегунок достали своими постами с векипедии уже реально ... уже Енг, полуроссиянин начал вам подобным становиться, тут фпорум, а не журнал научных статей...
Нг косяк, раз такое допускаете .....
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* Икар
Флуд и оффтопик (часть 4)
Икар


(Пользователи)
Сообщений: 4585
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 01.09.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю проект - Медный, на нг закончился....Новый нвчали - Абайка ..))) :lol:
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* Икар
Флуд и оффтопик (часть 4)
Икар


(Пользователи)
Сообщений: 4585
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 01.09.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Я в отличие от тебя, не ругаю правительство, какое бы не было - оно с колен РФ подняло и долги за весь ссср выплатило, все остальные отказались . Раз в рф все так плохо, велком обратно в кз в истоки рождения, пастухи всегда востребованы в степях. Нг надеюсь не удалите, реально достал, противно стало читать форумы после таких...
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* Икар
Флуд и оффтопик (часть 4)
Икар


(Пользователи)
Сообщений: 4585
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 01.09.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Вит привет,Фоты зачет) В личку свои скину с отдыха, чернез неделю возвращаюсь )
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