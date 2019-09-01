Цитата: Добринцофф:

Я тебе так скажу ,папараци со своими снимками и видосами задолбали всех и вся.



На мой взгляд в данном случае материальный ущерб никому не нанесён, не важно городская территория или частная, разве можно сажать сажать деревья и кустарники над коммуникациями, в том числе теплотрассами, скорее всего нормативы есть ограничивающие.