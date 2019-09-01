Горожанин_kst Re: День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1420

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:27 Цитата: Kairat stayer:



Школ определённо недостаточно. Народ стягивается в города,по объективным причинам сёла вымирают.

А здесь...Точечная застройка, новые дома в недостроенных доселе микрорайонах (5ый, 6ой, 7ой в Кустанае, к примеру).А школы всё это обслуживают ещё советские. В новых микрорайонах по определению обязаны новые школы строить, и строят.

В этом году у сына в 16 школе 8 первых классов. Кабинетов, раздевалок не хватает. В рекриациях места выкраивают под кабинеты.

При этом часть младшего корпуса передали лет 10 назад в садик. Тоже надо, но лучше б садик построили новый, а не дом 9ти этажный на пустыре по соседству, а школу освободили, ведь дети с этой же 9ти этажки в эту же школу и пойдут(!).

Кста, а новая школа N10 в 6ом микрорайоне стоит...полупустая, и, по-моему, даже работает в одну смену (не утверждаю, по слухам!) А может её тоже сделать на каз и рус языках?Как в микрорайоне Аэропорт? И так решить проблему с переполнением?

Или это будет антигосударственно?

Вообще можно статистику, сколько школ построено в городе за последние 30 лет, и с каким языком обучения?