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§ NG.kz
Перекопали, перемесили, перепортили...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммунальщики изрядно испортили ландшафтную зону у "Кривого", которую много лет назад создал "Автодом"
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§ drakon
Перекопали, перемесили, перепортили...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17234
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
?Ты в своём уме?Зима на носу,

Попрыгунья - стрекоза,
Лето красное - пропела... :lol: :-o
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§ Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.09.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Зачем первая реплика? Если дальше всё таки прочитал?
Кто говорит про "вообще без потерь"?!
Аккуратность, есть такое понятие. Бережливое отношение ко всему, и к чужому труду тоже.
По этому случаю, закопают-увидим.
По обыкеовению всё происходит печально. Об этом речь.
К чему бессмысленная дискуссия? Я про Фому, ты про Ерёму.
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§ abaika95
Перекопали, перемесили, перепортили...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.09.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бардак-с) "рублем" за такое нужно наказывать)
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§ Kairat stayer
Перекопали, перемесили, перепортили...
Kairat stayer


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Сообщений: 1198
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я тебе так скажу ,папараци со своими снимками и видосами задолбали всех и вся.


На мой взгляд в данном случае материальный ущерб никому не нанесён, не важно городская территория или частная, разве можно сажать сажать деревья и кустарники над коммуникациями, в том числе теплотрассами, скорее всего нормативы есть ограничивающие.
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§ Kairat stayer
Перекопали, перемесили, перепортили...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По нормативам возможно смогут разъяснить ГИП, Victor Yang, Нурбанчик. А-то тут, на мой взгляд диванные эксперты по другим, не менее важным направления собрались.
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