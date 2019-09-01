Горожанин_kst Перекопали, перемесили, перепортили... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1419

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:30 Цитата: Добринцофф:



Зачем первая реплика? Если дальше всё таки прочитал?

Кто говорит про "вообще без потерь"?!

Аккуратность, есть такое понятие. Бережливое отношение ко всему, и к чужому труду тоже.

По этому случаю, закопают-увидим.

По обыкеовению всё происходит печально. Об этом речь.

К чему бессмысленная дискуссия? Я про Фому, ты про Ерёму.