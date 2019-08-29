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§ NG.kz
Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужны баклажаны большие, не старые, с плотной мякотью. У нас, например, есть такие - светло-фиолетовые, почти круглые. Их можно чистить, если вы хотите на 100% сымитировать отбитое мясо.
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§ drakon
Re: Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17233
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баклажанчики похожи на рыбу,
жареную, в панировочных сухарях... :lol: :-o
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§ drakon
Re: Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17233
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.09.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отбивные будут на следующий выходной.
А может сам на неделе - пожарю... :lol: :oops: :-P
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