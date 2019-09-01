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§ NG.kz
Перекопали, перемесили, перепортили...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммунальщики изрядно испортили ландшафтную зону у "Кривого", которую много лет назад создал "Автодом"
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§ yudjin
Re: Перекопали, перемесили, перепортили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6079
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но неужели нельзя было как-то поаккуратнее?

Аккуратность и наши коммунальщики - две вещи не совместимые!
Топороно и через одно место- это девиз работы наших копателей...
и плевать, что люди годами вкладывали силы, средства и душу в такой редкий для городских улиц ухоженный зеленый уголок.
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* Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.09.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наблюдал в Астане как коммунальщики...сдавали работу представительнице местного домоуправления. Дело было на задворках нового Успенского кафедрального собора, где только закончили строительство учебного корпуса, провели коммуникации через жилой массив.
Так та их водила и буквально тыкала в недочёты, показывала где надо дорожки пешеходные ещё сделать, чтоб людям по глине в дождь не месить. При этом мастер от коммунальных служб вежливо кивал, соглашался, давал рабочим указания исправить...и на следующий день всё действительно было исправлено. Но то ж Астана, другая планета.

[Исправлено: Горожанин_kst, 01.09.2019 - 10:52]
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§ Змея Подколодная
Re: Перекопали, перемесили, перепортили...
Змея Подколодная


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Сообщений: 671
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.09.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, этот зеленый уголок радовал глаз. Варвары.
И так сойдет! (с)
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§ юля елиссева
Re: Перекопали, перемесили, перепортили...
юля елиссева


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Сообщений: 1233
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.09.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чай не в Европах живете! Для нашей, засиженной мухами провинции, сойдет!
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§ юля елиссева
Re: Перекопали, перемесили, перепортили...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1233
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.09.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кстати, а где боты акиматовские? Выходной что ли? Почему не пишут, что разводить бардак это нормально, а все кто против, это вражеские супостаты. Абайка, Киргиз, Кайрат, чего не отписываетесь?
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§ Kairat stayer
Перекопали, перемесили, перепортили...
Kairat stayer


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Сообщений: 1195
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Кайрат, чего не отписываетесь?


Ярлыки не вешайте и клеветой очередной раз пожалуйста не занимайтесь, никогда в акиматах не работал и отношения не имел и не имею.
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§ Добринцофф
Re: Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф


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Сообщений: 6693
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.09.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По аккуратнее -это как?
Скажите мне как можно вырыть яму не повредив насаждения?
Можно конечно копать в ручную бережно обходя каждый кустик,землю выносить на руках в грузовик,потом всё обратном порядке,только тогда она золотая будет эта яма.
Может быть всё недовольные вместо того что бы писать здесь комментарии,выйдут на улицу с лопатами и помогут,или хотя бы деньги соберут? ;-)
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§ Kairat stayer
Re: Перекопали, перемесили, перепортили...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По аккуратнее -это как? Скажите мне как можно вырыть яму не повредив насаждения?


Конкретных обстоятельств не знаем, возможно прорыв сети или плановая замена труб, граждане без воды сидят. Аккуратно при всём желании не получится. Экскаваторщик и рабочие получили задание рыть и копать, с целью устранения прорыва и.т.д. они будут это делать, работа такая. По моему даже не важно в какой собственности участок земли находится, тем более указанный участок скорее всего расположен на городской территории.
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* Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.09.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник.
А нас@ал-убери!
Два простых правила, неправда ли?! А как всё изменится, как всё заиграет, если их придерживаться, хоть иногда.
Хочется думать, у себя в магазине ты стараешься от них не отступать

[Исправлено: Горожанин_kst, 01.09.2019 - 16:20]
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* Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.09.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять же, боюсь нарваться на шиканье со всех сторон. Далеко ходить не надо (до Эуропы), вон в Астане (смотри выше), и люди те же, и страна та же...а порядочек, европейцам на зависть. А начиналось всё с желания соответствовать.
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§ Kairat stayer
Re: Перекопали, перемесили, перепортили...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Два простых правила, неправда ли?! А как всё изменится, как всё заиграет, если их придерживаться, хоть иногда.


Кто сказал, что там ремонтные работы закончены, экскаватор с краном находятся в рабочих состояниях, ремонтные работы проведут и закопают, если кто-то посчитает, что их права были нарушены или что-то неправильно сделали, тогда пусть обращаются в заинтересованные инстанции.
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§ Добринцофф
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.09.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник

Вы так и не ответили,как раскопать яму не повредив насаждения.
Цитата:
Горожанин_kst:
А нас@ал-убери!

На фото стоит экскаватор,то есть работы ещё идут,что нужно убрать?
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* Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1419
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.09.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ты, типа, не понял, что речь о разном ведём?!
Зачем тролям уподобляться?
Никак не раскопаешь, не повредив. Поэтому убери, что можно, потом копай.
А закончил, постарайся вернуть первозданный вид.
Миллионов это не потребует, голову включить, и несколько часов дополнительно. А если посчитать, сколь времени при таких ремонтах тратится непродуктивно, то его, этого самого времени вагон и маленькая тележка.А вот с головами не всё так просто

[Исправлено: Горожанин_kst, 01.09.2019 - 16:53]
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§ Добринцофф
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6693
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.09.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Ты, типа, не понял, что речь о разном ведём?! Зачем тролям уподобляться?

Всё понятно,внятного ответа нет ,дальше начинается переход на личности.
Я тебе так скажу ,папараци со своими снимками и видосами задолбали всех и вся.

Цитата:
Горожанин_kst:
Никак не раскопаешь, не повредив. Поэтому убери, что можно, потом копай.

Что можно убрать верхний слой травы с кустиками?Ты в своём уме?Зима на носу,спроси у жителей многоэтажек к которым идёт эта теплотрасса что для них важней тепло в доме или красивый газон,много интересного услышишь в ответ.
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