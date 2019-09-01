Цитата: Горожанин_kst:

Ты, типа, не понял, что речь о разном ведём?! Зачем тролям уподобляться?

Всё понятно,внятного ответа нет ,дальше начинается переход на личности.

Я тебе так скажу ,папараци со своими снимками и видосами задолбали всех и вся.



Цитата: Горожанин_kst:

Никак не раскопаешь, не повредив. Поэтому убери, что можно, потом копай.

Что можно убрать верхний слой травы с кустиками?Ты в своём уме?Зима на носу,спроси у жителей многоэтажек к которым идёт эта теплотрасса что для них важней тепло в доме или красивый газон,много интересного услышишь в ответ.