abaika95 Re: В России изменились правила призыва в армию #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:51 Цитата- // Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени//



Пыль в глаза как всегда, сколько таких "бронированных" найдется пол процента на весь призыв?)



//срочников, призванных до 1 сентября 2019 года, появилась возможность демобилизоваться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок//



Тоже мало вероятно что будет большой процент дембелей с такими основаниями)





//планируется установить сумму штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей//



Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) вот и ужесточают)лучше дома тихо спокойно в танчики поиграть, чем где-нибудь под Донецком без опознавательных знаков и с документами отпускника в окопах сидеть)