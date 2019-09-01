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§ NG.kz
В России изменились правила призыва в армию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Соответствующие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу в воскресенье, 1 сентября.



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§ abaika95
Re: В России изменились правила призыва в армию
abaika95


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Сообщений: 373
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.09.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени//

Пыль в глаза как всегда, сколько таких "бронированных" найдется пол процента на весь призыв?)

//срочников, призванных до 1 сентября 2019 года, появилась возможность демобилизоваться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок//

Тоже мало вероятно что будет большой процент дембелей с такими основаниями)


//планируется установить сумму штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей//

Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) вот и ужесточают)лучше дома тихо спокойно в танчики поиграть, чем где-нибудь под Донецком без опознавательных знаков и с документами отпускника в окопах сидеть)
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§ 1234
Re: В России изменились правила призыва в армию
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 01.09.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да паходу

паходу попахивает от тебя. :-x
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§ alex_60
В России изменились правила призыва в армию
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:

Соглашусь. Конкретно причём.
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