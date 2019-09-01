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§ NG.kz
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торжественные линейки, посвящённые дню знаний, прошли сегодня, 1 сентября, во всех школах Костаная. В только что отстроенной СШ №29 (мкрн. Аэропорт) учеников набирали впервые. Новая школа рассчитана на 900 мест.
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§ alex_60
Re: День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из...
alex_60


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Сообщений: 4833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// школе хорошо учиться и когда вырасту - стану полицейским///

Раньше космонавтами мечтали стать.
Сейчас полицейскими,акимами.
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* Kairat stayer
День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1193
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 15:55
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