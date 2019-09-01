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≡ Асфальт смыло дождем - костанаец о качестве ремонта дороги		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Асфальт смыло дождем - костанаец о качестве ремонта дороги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36592
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатель "НГ" прислал видео улицы Набережная в Костанае. Впечатляет.
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§ Змея Подколодная
Re: Асфальт смыло дождем - костанаец о качестве ремонта дороги
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.09.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где взять асфальт для дорог, чтобы ездить на ПоршЕ,который по накладным и есть асфальт. (с)
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