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§ NG.kz
Более 10 млн тенге административных штрафов взыскано полицейскими за три дня в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36590
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», которое проводилось для повышения эффективности взыскания административных штрафов.


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§ Vital
Более 10 млн тенге административных штрафов взыскано полицейскими за три дня в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7950
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно если один месяц не кто не будет нарушать, экономика в стране не рухнет? После нефти у нас только на штрафах реальные деньги в бюджет идут.)

[Исправлено: Vital, 01.09.2019 - 11:03]
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§ Козлов я
Re: Более 10 млн тенге административных штрафов взыскано...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с начала года по области наложено административных штрафов на сумму более 803 млн тенге, из которых взыскано свыше 477 млн тенге.

Так и будет отставание между наложением и взысканием. Потому,что если заплатишь в течение недели,то взыскивается только 50%.
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