Цитата: А люди, нанятые подрядчиком, работали, несмотря ни на что. И исполнили взятые по договору обязательства до конца июля, в срок. Но денег до сих пор не получили.

Можно было бы подумать, что отряд тимуровцев из нашего советского детства, пронзив пространство и время, оказался у нас в центральном парке. Быстро, незаметно и бескорыстно все сделали и исчезли. Но стиль работы, полученный результат и требование оплаты указывают на очередных инопланетян созвездия халтурианцев, прибывших с планеты "Калым" на костанайщину для освоения бесхозного бюджета.



Никаких принципиальных изменений на входе в парк не произошло. Сделали видимость ремонта площади, выковыряв брусчатку, попилив ее и криво сложив обратно. Произвели такие-же манипуляции с имеющимися клумбами. При этом регулярно, в течение всего срока деятельности, покрывали продуктами пилки прохожих и все ближайшие объекты, на которые дул ветер. Дополнительно испачкали площадь следами отработанного масла от вспомогательных машин и механизмов. Справедливости ради, надо отметить, что входная группа стала смотреться дороже, почти как печально знаменитые гранитные бордюры, которые не надо красить, но теперь уже неизвестно, радоваться этому или огорчаться.