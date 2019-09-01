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§ NG.kz
Перекопали, перемесили, перепортили...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммунальщики изрядно испортили ландшафтную зону у "Кривого", которую много лет назад создал "Автодом"
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§ yudjin
Re: Перекопали, перемесили, перепортили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6079
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.09.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но неужели нельзя было как-то поаккуратнее?

Аккуратность и наши коммунальщики - две вещи не совместимые!
Топороно и через одно место- это девиз работы наших копателей...
и плевать, что люди годами вкладывали силы, средства и душу в такой редкий для городских улиц ухоженный зеленый уголок.
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* Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.09.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наблюдал в Астане как коммунальщики...сдавали работу представительнице местного домоуправления. Дело было на задворках нового Успенского кафедрального собора, где только закончили строительство учебного корпуса, провели коммуникации через жилой массив.
Так та их водила и буквально тыкала в недочёты, показывала где надо дорожки пешеходные ещё сделать, чтоб людям по глине в дождь не месить. При этом мастер от коммунальных служб вежливо кивал, соглашался, давал рабочим указания исправить...и на следующий день всё действительно было исправлено. Но то ж Астана, другая планета.

[Исправлено: Горожанин_kst, 01.09.2019 - 10:52]
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