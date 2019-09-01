Горожанин_kst Перекопали, перемесили, перепортили... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1415

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:47 Наблюдал в Астане как коммунальщики...сдавали работу представительнице местного домоуправления. Дело было на задворках нового Успенского кафедрального собора, где только закончили строительство учебного корпуса, провели коммуникации через жилой массив.

Так та их водила и буквально тыкала в недочёты, показывала где надо дорожки пешеходные ещё сделать, чтоб людям по глине в дождь не месить. При этом мастер от коммунальных служб вежливо кивал, соглашался, давал рабочим указания исправить...и на следующий день всё действительно было исправлено. Но то ж Астана, другая планета.



[Исправлено: Горожанин_kst, 01.09.2019 - 10:52]