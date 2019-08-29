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§ NG.kz
На ошибку указал неизвестный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36589
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная не заплатил компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере. На кону в процедуре госзакупок стояла сумма в 80 млн тенге. Сейчас экономический суд рассматривает два встречных заявления. Заказчик, отдел ЖКХ акимата, настаивает на расторжении договора, который сам считает заключенным с нарушениями. Подрядчик, ТОО «Сервис КСТ», предъявляя обновленную к сроку арку и акты выполненных работ, требует по ним расплатиться.


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§ Гога
Re: На ошибку указал неизвестный
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.08.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
/Нельзя из одного источника закупать работы, можно только услуги./ - А какая между ними разница ??- И вот нашел*Появление новых объектов. При оказании услуги оригинальный продукт не создаётся: он либо отсутствует вовсе, либо преобразуется старый. По выполнении работы всегда получается новый объект, который ранее не существовал.* - И как понимаю , тут была реставрация ?? А , вообще , темное дело , видно что-то пошло не так ,может не поделились ??
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§ vofkakst
Re: На ошибку указал неизвестный
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 29.08.19 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть любой может позвонить и так сильно напугать ЗАВСЕКТОРА (не рядового специалиста,а "старшего"), что от сломя голову бежит к шефу и просит расторгнуть договор? Браво!!!
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§ JereK
Re: На ошибку указал неизвестный
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 29.08.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чую я, что тут, если копнуть поглубже, опять всю администрацию можно на нары отправить. :lol:
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§ abaika95
Re: На ошибку указал неизвестный
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Однако уже через 5 дней заказчик хватился и стал требовать договорные работы прекратить по соглашению сторон.

Иии?))почему не прекратили работы?)стахановцы социально отвественные дофига?)


Цитата- Однако подрядчик за работу взялся споро, быстро произвел демонтаж имеющихся конструкций, закупил стройматериалы. И к моменту, когда акимат осознал, что совершил ошибку

За 5 дней они все это сделали?) ну реально стахановцы)


Цитата- Заказчик пытался вручить уведомление о расторжении договора директору ТОО, представители отдела ЖКХ, привлекая полицию, не раз появлялись на площадке у Центрального сквера, требуя прекратить там всякую деятельность.

Ну и для чего весь сыр-бор?) это же не работники это аскеты-меценаты) честь и хвала таким людям) им не нужны деньги они бесплатно подарили городу арку)директор ТОО благороднейший человек он плевал на всякие уведомления)
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§ Маркс
На ошибку указал неизвестный
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.08.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А люди, нанятые подрядчиком, работали, несмотря ни на что. И исполнили взятые по договору обязательства до конца июля, в срок. Но денег до сих пор не получили.

Можно было бы подумать, что отряд тимуровцев из нашего советского детства, пронзив пространство и время, оказался у нас в центральном парке. Быстро, незаметно и бескорыстно все сделали и исчезли. Но стиль работы, полученный результат и требование оплаты указывают на очередных инопланетян созвездия халтурианцев, прибывших с планеты "Калым" на костанайщину для освоения бесхозного бюджета.

Никаких принципиальных изменений на входе в парк не произошло. Сделали видимость ремонта площади, выковыряв брусчатку, попилив ее и криво сложив обратно. Произвели такие-же манипуляции с имеющимися клумбами. При этом регулярно, в течение всего срока деятельности, покрывали продуктами пилки прохожих и все ближайшие объекты, на которые дул ветер. Дополнительно испачкали площадь следами отработанного масла от вспомогательных машин и механизмов. Справедливости ради, надо отметить, что входная группа стала смотреться дороже, почти как печально знаменитые гранитные бордюры, которые не надо красить, но теперь уже неизвестно, радоваться этому или огорчаться.
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§ arman_kst
Re: На ошибку указал неизвестный
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мутно. На арке даже на русском ничего не написано
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§ alex_60
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alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4829
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 10:16
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* Горожанин_kst
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Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.09.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

По поводу языка для себя вывел такое заключение:
Отсутствие на подобных "шедеврах" надписей на моём родном языке, делает ему только одолжение. И глядя под таким углом на "творения" местечковых преобразователей, я даже рад тому что они, скажем тактичнее, не приземляют мой язык нанесением на всякого рода низкопробный ширпотреб.
Меня это нисколько не раздражает, только радует.
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§ abaika95
На ошибку указал неизвестный
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.09.19 - 10:53
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§ Ваш земляк
Re: На ошибку указал неизвестный
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2577
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.09.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
За 5 дней они все это сделали?) ну реально стахановцы)

А на какое время это надо было растянуть? На месяц?Медленно работаешь - плохо,быстро работаешь - тоже плохо.
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