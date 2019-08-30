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§ NG.kz
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ближайшее время в Казахстане стоимость табака и алкоголя может сильно вырасти. Рост цен на эти товары в стране намерены повышать за счет увеличения акцизов, сообщил министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.
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§ alex_60
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4828
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По самогону Солнышко вроде спец.
Пропала.
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§ Vital
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7948
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.19 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На верно увлеклась сильно, не до форума стало. 8-)
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