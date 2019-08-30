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§ NG.kz
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ближайшее время в Казахстане стоимость табака и алкоголя может сильно вырасти. Рост цен на эти товары в стране намерены повышать за счет увеличения акцизов, сообщил министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.
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§ Ваш земляк
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Цитата:
таноми52:

Как я посмотрю, тут почти все трезвенники?!И почти не употребляющие?Что-то верится с трудом.Кстати, если эксперимент Советского Союза ничему не научил,то о чём можно говорить?!Вот оттуда и пошли первые хорошие,но незаконные деньги,от всей этой "борьбы за трезвость"!И кто в итоге выиграл?Только те,кто гнал самогон или имел доступ к алкоголю.А сколько людей потравилось всякой гадостью?!А сколько прибавилось наркоманов? Не думаем наперёд ни на шаг!Даже частушки появились, не помню дословно, но что-то типа:"...если водка будет по 25, снова будем Кремль брать!"А водочка и так очень даже неплохой доход приносит,себестоимость её копеечная, а вот выхлоп очень даже неплохой.
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§ таноми52
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да. Так и есть. Я не вижу новый год без алкоголя. День рождения без алкоголя. Пикник, шашлык без коньяка.))



Vit в своём репертуаре:

"Он любит девочек красивых,
Играет в карты,
Пьёт вино...!" ( из песни)
:-) ;-)
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§ Ваш земляк
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

"Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве"М.Жванецкий. Против классика попрём?
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§ Змея Подколодная
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 668
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.08.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как я посмотрю, тут почти все трезвенники?!И почти не употребляющие?Что-то верится с трудом

Исключительно Ваши проблемы.
Цитата:
А сколько людей потравилось всякой гадостью?!А сколько прибавилось наркоманов?

Я выше уже писала. Туда и дорога. Алкоголь и наркота- это не болезнь,а выбор. Каждому свое.
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§ Vital
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7947
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.08.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

У вас на аве, стоит бутылка пива и стакан))) в руках папироска. Аяяяй. Реклама разгульной жизни 8-)
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§ таноми52
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.08.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
"Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве"М.Жванецкий. Против классика попрём?


Попрём. Вопрос не юморной, а "животрепещущий"...
Алкоголь вреден В ЛЮБЫХ ДОЗАХ!
А говорить о экономической пользе государству от алкоголя в ущерб жизни и здоровью его граждан - непростительный цинизм!
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§ Ваш земляк
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Ава какбэ намекает...пузырь на столе, рюмашка с закусоном...
ПыСы.Путаем мягкое с тёплым.Кстати, сколько было историй, что травились очень даже приличные люди, а не люмпены.
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§ Victor Yang
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11922
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.08.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И почти не употребляющие?Что-то верится с трудом

А ты привык каждую пятницу бутылочку на двоих раздавливать?
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§ Ваш земляк
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Алкоголь вреден В ЛЮБЫХ ДОЗАХ!

Ага, вы это французам,испанцам,грекам и итальянцам расскажите!И особенно молдаванам и грузинам.Про то, какой они наносят себе вред.Правильно сказал Электрон - культуру пития ещё никто не отменял.Кто-то и после рюмки в свинью превращается, а кому-то и пол-литра что слону дробина.От человека зависит.Кто-то ,выпив, ищет приключений, а кто-то вполне нормально себя ведёт.
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§ Змея Подколодная
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 668
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.08.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ава какбэ намекает...пузырь на столе, рюмашка с закусоном...

Цитата:
У вас на аве, стоит бутылка пива и стакан))) в руках папироска. Аяяяй. Реклама разгульной жизни

Ава ни на что не намекает. Это просто ава. Понравился мне этот фотоЖоп с Новодворской, не более. Глупо судить человека по перегару (с)
Цитата:
что травились очень даже приличные люди, а не люмпены.

Очень приличные люди не ходят в вино-водочный, как в хлебо-булочный.
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§ Ваш земляк
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Нет, но могу выпить много и вести себя нормально.Кстати, употреблял последний раз как раз в пятницу, когда сестра с племяшкой в гости приезжали,мы так пол-литра и не допили.Водку летом пить нехорошо, её зимой надо пить, а летом лучше пивасика.Кстати,рабам в Древнем Египте было положено два кувшина пива в день.Вместо воды.Наверное, поэтому они и вымерли,а,Таноми?!Из-за своего непробудного пьянства!!!
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§ таноми52
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.08.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Кстати,рабам в Древнем Египте было положено два кувшина пива в день.


Да, это общеизвестный факт:пиво - напиток рабов. Очень кстати напомнили.

А Вы, очевидно, считаете, "что все наши беды - от недовыпивания" :-)
https://www.youtube.com/watch?v=qiVrXnIOX-E
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§ Ваш земляк
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

"Пить можно всем.
Необходимо только
Знать - где и с кем
Зачем,когда и сколько"
Омар Хайям.
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§ Ваш земляк
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.09.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Нет, не считаю.Я считаю, что надо знать меру.Причём во всём.А вот с поднятием акцизов количество выпивающих точно не уменьшится.Если человек не хочет пить,к нему же не пристают,не приставляют к горлу нож:"Пей!".Кстати, количество выпивающих в России очень велико,особенно по деревням.Было, по крайней мере,лет десять-пятнадцать назад.Я был очень неприятно удивлён, когда увидел, сколько и что здесь пьют.Даже говорил:"Эх,вас бы на казахстанскую водочку!Спились бы окончательно!".Здесь в магазинах продавалась водка в пластиковых пакетиках, называлась "Водка для наружного применения"!Но сейчас стали гораздо меньше пить.Я так считаю - если у человека есть мозги,он не сопьётся.
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§ Добринцофф
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Добринцофф


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Сообщений: 6690
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.09.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А основные капиталовложения почему не считаешь? Сам самогонный аппарат имею ввиду.

50000 если покупать,а так то он по умолчанию у всех кто в теме уже есть,устройство довольно примитивное,змеевик с любым бачком и фляга под брагу.
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