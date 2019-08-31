Kairat stayer Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота... #7





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Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:56 Цитата: Ваш земляк:

Сарказм?Молодец!



Какой ещё сарказм? Все хотят и норовят Федю обидит. В прошлой заметке Федю, только я и ОМ жалели, сочувствовали и переживали за него. Солидарность никто не отменял. Мы на форуме свои мнения пишем, а Федя аккаунты свои завёл и там пишет. Поддержать его надо, добрыми словами.



Планируется, что 7 сентября текущего года Федя прилетит в Казахстан. Добро пожаловать к нам Фёдор!