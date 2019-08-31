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§ NG.kz
Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота Фёдора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом, но включил электропитание робота Фёдора на борту Международной космической станции. Появление Федора, созданного, кстати, роботостроителями Магнитогорска, на МКС сопряжено с серией проблем.
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§ Butch
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.08.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта, – сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен Фёдор. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35964

Вот даже фамилию внёсшего предложение не обязательно было называть, и так понятно что с постсоветского пространства человек :lol: у нас же всё чинится исключительно молотком, что высокоточное, прецизионное оборудование, что дырка в заборе :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, что всё будет нормально с роботом Федей и он благополучно приземлиться у нас, как и ранее сочувствую и переживаю, бедняга многое пережил.
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* Ваш земляк
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2574
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Сарказм?Молодец!
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§ Добринцофф
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6689
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта, – сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен Фёдор. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35964?1567241586


Цитата:
Андроида нового поколения имеет не только имя Федор Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35964?1567241586

Зачем молотком?
Нажать и удерживать кнопку питания не пробовал,я каждое утро так свой андроид включаю.
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§ Kairat stayer
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зачем молотком? Нажать и удерживать кнопку питания не пробовал,я каждое утро так свой андроид включаю.


Так, у вашего андроида возможно советский выключатель установлен, а у Феди импортный.
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§ abaika95
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
abaika95


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Сообщений: 370
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа ну что и требаволось доказать) "А еще боримся за звание дома высокой культуры и быта)) тьфу) момент с гаячным ключом напомнил знаменитый случай из американистой клюквы "армагедец" про Русского космонавта Льва Андропова, как он на станции там все чинил)
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§ Kairat stayer
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Сарказм?Молодец!


Какой ещё сарказм? Все хотят и норовят Федю обидит. В прошлой заметке Федю, только я и ОМ жалели, сочувствовали и переживали за него. Солидарность никто не отменял. Мы на форуме свои мнения пишем, а Федя аккаунты свои завёл и там пишет. Поддержать его надо, добрыми словами.

Планируется, что 7 сентября текущего года Федя прилетит в Казахстан. Добро пожаловать к нам Фёдор!
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§ Vital
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7947
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.08.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это пока первый неопытный терминатор. Скоро им искусственный разум всунут и все пойдёт как по накатаной...
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§ maxsaf
Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота Фёдора
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3165
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Теперь главное не злить этого терминатора :lol:
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