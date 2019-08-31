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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
всегда валяется мелочь, не менее

У меня двадцать евро железками,
Не знаю куда деть.
В магазинах не берут, в обменниках тоже.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17229
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В магазинах не берут, в обменниках тоже.

Алекс, ни один банк Мира, монеты иностранные не принимает.
Вот мои монеты Мира, в одном ведёрке.

Вес 900 гр. Это мне знакомый - отдал,
несколько лет назад. Ещё кубышка 1 есть.
Надо дойчмарки - выбрать и в банк- отнести.
Поменять на Евро. Тут монеты, наверное
с половины Мира... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
выбрать и в банк- отнести. Поменять на Евро. Тут монеты, наверное

Так у тебя евроценты.
У меня 1,2,5 евро.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел зятю поменять, у него при отъезде мелких не было.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кошельке у каждого бюргера,

Ну у нас как бы тоже.
Если десять тысяч нет в кармане,
Смысла в магазин нет идти.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жириновский вон в Москве самолично накладывает и раздаёт плов.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кухне телик.
900 каналов. А может больше.
Я смотрю где то десять.
Интернет рулит.
Стоит ноль тенге.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю понятно когда время еды.
Только
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Док. Фильм идет.
Про Захарченко.
Год после.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17229
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
5 евро.

Алекс, 5 евро металлических - не бывает... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
евро металлических - не бывает...

А, точно посмотрел, двушки и однушки.
Бумажки пять, десять, двадцать....
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня ещё штук десять бумажных по тридцать
Немецких марок сохранилось.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17229
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
штук десять бумажных по тридцать Немецких марок

30 марок, тоже небыло такой купюры.
Отдал бы всё своё барахдо - завгару... :lol: :lol: :oops:
Он бы поменял тут, и металлические
и бумажные. А может сам поедешь к
нему, поменяешь... :-o :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3504
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.08.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Он бы поменял тут, и металлические

на по 15-ть :-P :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 21:13
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